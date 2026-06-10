Путин назвал справедливым снижение налогов для многодетных семей

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин назвал справедливым снижение налогов для семей с детьми и низкими доходами до 6%.

С 1 июня граждане могут подать заявление в Социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога.

Льгота позволяет вернуть 7% из 13% уплаченного НДФЛ, если средний доход на человека в семье не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал справедливым снижение налогов для семей с детьми с низкими доходами до 6%.

В ходе совещания с членами правительства он отметил, что российские власти строго выполняют все взятые соцобязательства и вводят новые меры поддержки семей с детьми.

"Для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог, НДФЛ, фактически снижается до 6%. Считаю данное решение абсолютно справедливым", - сказал Путин

Это решение, как отметил президент, "соответствует логике и духу всей нашей демографической и социальной политики".

"Уже с 1 июня текущего года такие граждане могут подать заявление в Социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. Соответствующую семейную выплату смогут получить оба родителя, если каждый из них работает официально", - напомнил он.