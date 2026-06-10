Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал справедливым снижение налогов для многодетных семей - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 10.06.2026 (обновлено: 17:08 10.06.2026)
Путин назвал справедливым снижение налогов для многодетных семей

Путин назвал справедливым снижение налогов для семей с детьми с низкими доходами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назвал справедливым снижение налогов для семей с детьми и низкими доходами до 6%.
  • С 1 июня граждане могут подать заявление в Социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога.
  • Льгота позволяет вернуть 7% из 13% уплаченного НДФЛ, если средний доход на человека в семье не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал справедливым снижение налогов для семей с детьми с низкими доходами до 6%.
В ходе совещания с членами правительства он отметил, что российские власти строго выполняют все взятые соцобязательства и вводят новые меры поддержки семей с детьми.
"Для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог, НДФЛ, фактически снижается до 6%. Считаю данное решение абсолютно справедливым", - сказал Путин.
Это решение, как отметил президент, "соответствует логике и духу всей нашей демографической и социальной политики".
"Уже с 1 июня текущего года такие граждане могут подать заявление в Социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. Соответствующую семейную выплату смогут получить оба родителя, если каждый из них работает официально", - напомнил он.
Закон о семейной налоговой выплате вступил в силу с 1 января. Льгота позволяет вернуть 7% из 13% уплаченного НДФЛ, в результате чего налоговая нагрузка за предыдущий год снизится до 6%. Такую выплату смогут получить работающие граждане России с двумя и более детьми, если средний доход на человека в такой семье не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.
Ребенок в магазине Детский мир - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для семей с детьми до трех лет
7 декабря 2025, 06:18
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала