Путин назвал справедливым снижение налогов для многодетных семей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назвал справедливым снижение налогов для семей с детьми и низкими доходами до 6%.
- С 1 июня граждане могут подать заявление в Социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога.
- Льгота позволяет вернуть 7% из 13% уплаченного НДФЛ, если средний доход на человека в семье не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал справедливым снижение налогов для семей с детьми с низкими доходами до 6%.
В ходе совещания с членами правительства он отметил, что российские власти строго выполняют все взятые соцобязательства и вводят новые меры поддержки семей с детьми.
"Для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог, НДФЛ, фактически снижается до 6%. Считаю данное решение абсолютно справедливым", - сказал Путин.
Это решение, как отметил президент, "соответствует логике и духу всей нашей демографической и социальной политики".
"Уже с 1 июня текущего года такие граждане могут подать заявление в Социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. Соответствующую семейную выплату смогут получить оба родителя, если каждый из них работает официально", - напомнил он.
Закон о семейной налоговой выплате вступил в силу с 1 января. Льгота позволяет вернуть 7% из 13% уплаченного НДФЛ, в результате чего налоговая нагрузка за предыдущий год снизится до 6%. Такую выплату смогут получить работающие граждане России с двумя и более детьми, если средний доход на человека в такой семье не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.
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7 декабря 2025, 06:18