Путин подписал закон о мировых судьях в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий число мировых судей и количество судебных участков в Запорожской области.
- Установленное количество мировых судей и судебных участков в Запорожской области — 29.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается число мировых судей и количество судебных участков в Запорожской области - 29.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменение вносится в перечень субъектов РФ с указанием количества мировых судей и судебных участков.
Путин обсудил с Балицким вопросы развития Запорожской области
24 декабря 2025, 13:35