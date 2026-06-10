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Путин подписал закон о мировых судьях в Запорожской области - РИА Новости, 10.06.2026
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16:45 10.06.2026
Путин подписал закон о мировых судьях в Запорожской области

Путин подписал закон, устанавливающий число мировых судей в Запорожской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий число мировых судей и количество судебных участков в Запорожской области.
  • Установленное количество мировых судей и судебных участков в Запорожской области — 29.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается число мировых судей и количество судебных участков в Запорожской области - 29.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменение вносится в перечень субъектов РФ с указанием количества мировых судей и судебных участков.
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