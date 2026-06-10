Рейтинг@Mail.ru
Путин принял участие в открытии объектов детского отдыха - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 10.06.2026
Путин принял участие в открытии объектов детского отдыха

Путин принял участие в открытии объектов детского отдыха, в том числе на Кубани

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин принял участие в открытии нового модуля оздоровительного комплекса "Прометей" в Липецкой области и нового центра воспитательных технологий в составе "Орленка" в Краснодаре, а также частного лагеря "Аврора" под Анапой.
  • Центр воспитательных технологий "Орленка" представляет собой восьмиэтажное здание общей площадью более 4 тысяч квадратных метров и включает в себя современную инфраструктуру для программ патриотического и гражданского воспитания.
  • Детский оздоровительный комплекс "Аврора" может принимать при полной загрузке 11 тысяч человек и имеет спортивные площадки, бассейны, амфитеатры и центр развития детей.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии объектов детского отдыха в Липецкой области и Краснодарском крае.
В среду в ходе совещания с членами правительства президент заслушал доклад министра просвещения Сергея Кравцова о строительстве объектов детского отдыха.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Путин призвал бизнес вкладывать средства в развитие детской инфраструктуры
Вчера, 16:17
После доклада президент по видеосвязи принял участие в открытии нового модуля оздоровительного комплекса "Прометей" в Липецкой области.
Кроме того, глава государства принял участие в открытии нового центра воспитательных технологий в составе "Орленка" в городе Краснодаре, а также частного лагеря "Аврора" под Анапой.
Центр "Прометей", известный еще с советских времен, сегодня входит в число крупнейших региональных детских лагерей и обладает уникальной инфраструктурной и методической базой. До конца года на территории комплекса также завершится реконструкция трех жилых корпусов и клуба-столовой.
Строительство здания центра воспитательных технологий "Орленка" завершилось в 2025 году. Оно представляет собой восьмиэтажное здание общей площадью более 4 тысяч квадратных метров и включает в себя современную, развитую инфраструктуру. В центре планируется проводить программы патриотического и гражданского воспитания для детей и молодежи. Общее число участников смен, принимаемых единовременно, составит до 350 детей.
Детский оздоровительный комплекс "Аврора" может принимать при полной загрузке 11 тысяч человек. Это дети из различных субъектов Российской Федерации, в том числе по итогам 2025 года порядка 3 000 детей Белгородской, Брянской и Курской областей. На территории комплекса имеются спортивные площадки, крытый и пять открытых бассейнов, амфитеатры, а также центр развития детей с профильными аудиториями для занятий в области креативных индустрий, ИТ- технологий.
Летняя смена в Артеке - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Свыше 5,75 миллиона детей проведут лето в детском лагере, заявил Путин
Вчера, 15:59
 
Липецкая областьРоссияКраснодарский крайВладимир ПутинСергей Кравцов"Аврора"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала