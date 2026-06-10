Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин принял участие в открытии нового модуля оздоровительного комплекса "Прометей" в Липецкой области и нового центра воспитательных технологий в составе "Орленка" в Краснодаре, а также частного лагеря "Аврора" под Анапой.
- Центр воспитательных технологий "Орленка" представляет собой восьмиэтажное здание общей площадью более 4 тысяч квадратных метров и включает в себя современную инфраструктуру для программ патриотического и гражданского воспитания.
- Детский оздоровительный комплекс "Аврора" может принимать при полной загрузке 11 тысяч человек и имеет спортивные площадки, бассейны, амфитеатры и центр развития детей.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии объектов детского отдыха в Липецкой области и Краснодарском крае.
В среду в ходе совещания с членами правительства президент заслушал доклад министра просвещения Сергея Кравцова о строительстве объектов детского отдыха.
После доклада президент по видеосвязи принял участие в открытии нового модуля оздоровительного комплекса "Прометей" в Липецкой области.
Кроме того, глава государства принял участие в открытии нового центра воспитательных технологий в составе "Орленка" в городе Краснодаре, а также частного лагеря "Аврора" под Анапой.
Центр "Прометей", известный еще с советских времен, сегодня входит в число крупнейших региональных детских лагерей и обладает уникальной инфраструктурной и методической базой. До конца года на территории комплекса также завершится реконструкция трех жилых корпусов и клуба-столовой.
Строительство здания центра воспитательных технологий "Орленка" завершилось в 2025 году. Оно представляет собой восьмиэтажное здание общей площадью более 4 тысяч квадратных метров и включает в себя современную, развитую инфраструктуру. В центре планируется проводить программы патриотического и гражданского воспитания для детей и молодежи. Общее число участников смен, принимаемых единовременно, составит до 350 детей.
Детский оздоровительный комплекс "Аврора" может принимать при полной загрузке 11 тысяч человек. Это дети из различных субъектов Российской Федерации, в том числе по итогам 2025 года порядка 3 000 детей Белгородской, Брянской и Курской областей. На территории комплекса имеются спортивные площадки, крытый и пять открытых бассейнов, амфитеатры, а также центр развития детей с профильными аудиториями для занятий в области креативных индустрий, ИТ- технологий.