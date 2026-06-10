Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин принял участие в открытии нового модуля оздоровительного комплекса "Прометей" в Липецкой области и нового центра воспитательных технологий в составе "Орленка" в Краснодаре, а также частного лагеря "Аврора" под Анапой.

Центр воспитательных технологий "Орленка" представляет собой восьмиэтажное здание общей площадью более 4 тысяч квадратных метров и включает в себя современную инфраструктуру для программ патриотического и гражданского воспитания.

Детский оздоровительный комплекс "Аврора" может принимать при полной загрузке 11 тысяч человек и имеет спортивные площадки, бассейны, амфитеатры и центр развития детей.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии объектов детского отдыха в Липецкой области и Краснодарском крае.

В среду в ходе совещания с членами правительства президент заслушал доклад министра просвещения Сергея Кравцова о строительстве объектов детского отдыха.

После доклада президент по видеосвязи принял участие в открытии нового модуля оздоровительного комплекса "Прометей" в Липецкой области

Кроме того, глава государства принял участие в открытии нового центра воспитательных технологий в составе "Орленка" в городе Краснодаре , а также частного лагеря " Аврора " под Анапой

Центр "Прометей", известный еще с советских времен, сегодня входит в число крупнейших региональных детских лагерей и обладает уникальной инфраструктурной и методической базой. До конца года на территории комплекса также завершится реконструкция трех жилых корпусов и клуба-столовой.

Строительство здания центра воспитательных технологий "Орленка" завершилось в 2025 году. Оно представляет собой восьмиэтажное здание общей площадью более 4 тысяч квадратных метров и включает в себя современную, развитую инфраструктуру. В центре планируется проводить программы патриотического и гражданского воспитания для детей и молодежи. Общее число участников смен, принимаемых единовременно, составит до 350 детей.