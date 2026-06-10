Рейтинг@Mail.ru
Путин поинтересовался состоянием пляжей в Анапе - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 10.06.2026

Путин поинтересовался состоянием пляжей в Анапе

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поинтересовался состоянием пляжей в Анапе во время совещания с членами правительства.
  • Генеральный директор детского курорта «Вита» в Анапе Василий Димоев доложил, что пляж полностью открыт и готов к работе.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства России поинтересовался состоянием пляжей в Анапе.
Во время совещания президенту представил доклад генеральный директор детского курорта "Вита" в Анапе Василий Димоев.
Отдыхающие на восстановленном пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Россияне раскупают летние туры в Анапу
2 июня, 12:19
"Василий Николаевич (Димоев - ред.), а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?" - спросил Путин.
По словам Димоева, на сегодняшний день пляж полностью открыт и готов к работе.
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Пляжи Анапы безопасны для отдыха, заявила Попова
6 июня, 03:26
 
РоссияАнапаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала