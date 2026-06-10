Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поинтересовался состоянием пляжей в Анапе во время совещания с членами правительства.
- Генеральный директор детского курорта «Вита» в Анапе Василий Димоев доложил, что пляж полностью открыт и готов к работе.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства России поинтересовался состоянием пляжей в Анапе.
Во время совещания президенту представил доклад генеральный директор детского курорта "Вита" в Анапе Василий Димоев.
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"Василий Николаевич (Димоев - ред.), а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?" - спросил Путин.
По словам Димоева, на сегодняшний день пляж полностью открыт и готов к работе.
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