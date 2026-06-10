Путин поручил информировать россиян о положенных им льготах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поручил правительству РФ активно информировать россиян о положенных им льготах.
- Татьяна Голикова доложила Путину о получении российскими семьями новой налоговой выплаты и единого пособия.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ широко информировать россиян о положенных им льготах.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания Путина с членами кабмина доложила главе государства о получении российскими семьями новой налоговой выплаты и единого пособия.
"Я прошу вас, чтобы и по первому вопросу, по которому вы сейчас докладывали, и по второму работа была организована таким образом, чтобы люди получали своевременную и достоверную информацию, сделайте это как можно шире, чтобы люди об этом узнали и воспользовались этими возможностями", - сказал Путин.