Путин поручил информировать россиян о положенных им льготах

"Я прошу вас, чтобы и по первому вопросу, по которому вы сейчас докладывали, и по второму работа была организована таким образом, чтобы люди получали своевременную и достоверную информацию, сделайте это как можно шире, чтобы люди об этом узнали и воспользовались этими возможностями", - сказал Путин.