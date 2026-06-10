Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил информировать россиян о положенных им льготах - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 10.06.2026 (обновлено: 16:52 10.06.2026)
Путин поручил информировать россиян о положенных им льготах

Путин поручил широко информировать россиян о положенных им льготах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил правительству РФ активно информировать россиян о положенных им льготах.
  • Татьяна Голикова доложила Путину о получении российскими семьями новой налоговой выплаты и единого пособия.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ широко информировать россиян о положенных им льготах.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания Путина с членами кабмина доложила главе государства о получении российскими семьями новой налоговой выплаты и единого пособия.
"Я прошу вас, чтобы и по первому вопросу, по которому вы сейчас докладывали, и по второму работа была организована таким образом, чтобы люди получали своевременную и достоверную информацию, сделайте это как можно шире, чтобы люди об этом узнали и воспользовались этими возможностями", - сказал Путин.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Лантратова помогла пенсионерке с инвалидностью получить положенные льготы
5 июня, 09:20
 
Владимир ПутинОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала