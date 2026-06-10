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Путин подписал закон о размещении работников судов в отдельных камерах - РИА Новости, 10.06.2026
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16:30 10.06.2026
Путин подписал закон о размещении работников судов в отдельных камерах

Путин подписал закон о размещении работников аппаратов судов в отдельных камерах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о размещении работников аппаратов судов в отдельных камерах в местах содержания под стражей.
  • Закон вступает в силу через 180 дней после дня его официального опубликования.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается размещать работников аппаратов судов в отдельных камерах в местах содержания под стражей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, для обеспечения личной безопасности работники аппаратов судов, в том числе бывшие, должны размещаться в отдельных камерах в местах содержания под стражей.
Реализация положений, предусмотренных законом, также требует внесения изменений в приказ Минюста России от 26 января 2018 года № 17 "Об утверждении Порядка направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в исправительные учреждения и их перевода из одного исправительного учреждения в другое".
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
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