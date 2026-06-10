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Путин пожелал коллективу "Орленка" интересной работы - РИА Новости, 10.06.2026
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16:27 10.06.2026 (обновлено: 17:21 10.06.2026)
Путин пожелал коллективу "Орленка" интересной работы

Путин пожелал коллективу "Орленок" интересной и продуктивной работы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин пожелал коллективу центра «Орленок» интересной и продуктивной работы.
  • Президент отметил, что «Орленок» относится к числу ведущих центров для оздоровления и отдыха детей в России.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал коллективу центра "Орленок" интересной и продуктивной работы.
В среду глава государства проводит совещание с членами правительства.
"Желаю вам продуктивной, интересной работы. Самые наилучшие пожелания всему вашему воспитательскому составу. Я знаю, что эта работа очень ответственная, важная", - сказал Путин, обращаясь к директору ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Орленок" Александру Джеус.
Президент отметил, что "Орленок" относится к числу ведущих центров для оздоровления и отдыха детей в России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Путин призвал уделять внимание вопросам здоровья и отдыха детей
Вчера, 16:20
 
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