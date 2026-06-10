Путин ратифицировал соглашение с Южной Осетией о пенсиях для таможенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о порядке пенсионного обеспечения сотрудников таможенных органов и членов их семей.

Право назначать пенсию сотруднику имеет компетентный орган той стороны, где он был уволен с правом на пенсию, а расчет и выплата производятся по месту его постоянного проживания.

Пенсия по случаю потери кормильца назначается и выплачивается членам семьи умершего сотрудника компетентным органом той стороны, где они проживают на постоянной основе.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о порядке пенсионного обеспечения сотрудников таможенных органов и членов их семей, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о порядке пенсионного обеспечения сотрудников таможенных органов и членов их семей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Соглашением предусматривается, что право назначать пенсию сотруднику имеет компетентный орган той стороны, где он был уволен с правом на пенсию. Отмечается, что при этом расчет и выплата пенсии производятся уже по месту постоянного проживания сотрудника.

Кроме того, пенсия по случаю потери кормильца назначается и выплачивается членам семьи умершего сотрудника компетентным органом той стороны, где они проживают на постоянной основе.