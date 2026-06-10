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Путин ратифицировал соглашение с Южной Осетией о пенсиях для таможенников - РИА Новости, 10.06.2026
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16:23 10.06.2026
Путин ратифицировал соглашение с Южной Осетией о пенсиях для таможенников

Путин ратифицировал соглашение с Южной Осетией о пенсиях сотрудников таможни

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о порядке пенсионного обеспечения сотрудников таможенных органов и членов их семей.
  • Право назначать пенсию сотруднику имеет компетентный орган той стороны, где он был уволен с правом на пенсию, а расчет и выплата производятся по месту его постоянного проживания.
  • Пенсия по случаю потери кормильца назначается и выплачивается членам семьи умершего сотрудника компетентным органом той стороны, где они проживают на постоянной основе.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о порядке пенсионного обеспечения сотрудников таможенных органов и членов их семей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашением предусматривается, что право назначать пенсию сотруднику имеет компетентный орган той стороны, где он был уволен с правом на пенсию. Отмечается, что при этом расчет и выплата пенсии производятся уже по месту постоянного проживания сотрудника.
Кроме того, пенсия по случаю потери кормильца назначается и выплачивается членам семьи умершего сотрудника компетентным органом той стороны, где они проживают на постоянной основе.
Документом устанавливается, что расходы по пенсионному обеспечению сотрудников и членов их семей осуществляются сторонами самостоятельно за счет их бюджетов без взаимных расчетов между ними.
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