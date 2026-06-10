Путин призвал уделять внимание вопросам здоровья и отдыха детей

Президент отметил, что перед государством стоит задача каждый год увеличивать число детей, которые могут провести лето в санатории или детском лагере. С 2023 года за счет бюджетных средств уже отремонтированы 136 и возведены 336 новых объектов детского отдыха, благодаря этой работе созданы 160 тысяч новых мест для отдыха и интересного и полезного досуга.

"Масштабная модернизация такой инфраструктуры будет продолжена. Помимо серьезного обновления действующей сети к 2030 году, планируется ввести еще более 200 тысяч новых мест для детского отдыха и оздоровления. Нужно обязательно создавать условия, чтобы не только государство вкладывало средства в развитие и обновление детских лагерей и здравниц, но и наш бизнес, предприятия и компании финансировали такие востребованные, важные для страны проекты", - добавил Путин.