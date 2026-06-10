Путин призвал уделять внимание вопросам здоровья и отдыха детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин отметил важность обсуждения вопросов организации отдыха и оздоровления детей летом.
- С 2022 года реализуется федеральный проект по капитальному ремонту действующих и строительству новых детских лагерей, и летом текущего года в детских центрах смогут отдохнуть более 5 миллионов 750 тысяч детей.
- Планируется продолжить модернизацию инфраструктуры детского отдыха и к 2030 году ввести более 200 тысяч новых мест для детского отдыха и оздоровления.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность обсуждения вопросов организации отдыха и оздоровления детей летом.
Глава государства в среду в ходе совещания с членами правительства сообщил, что участниками будут обсуждаться вопросы организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул, в том числе открытие ряда новых объектов: детских лагерей в Краснодарском крае и Липецкой области.
"В этой связи отмечу, что мы последовательно и системно развиваем инфраструктуру детского отдыха по всей стране. В том числе с 2022 года реализуем отдельный федеральный проект по капитальному ремонту действующих и строительству новых детских лагерей. Всего летом текущего года в детских центрах смогут отдохнуть свыше 5 миллионов 750 тысяч детей", - сказал Путин.
Президент отметил, что перед государством стоит задача каждый год увеличивать число детей, которые могут провести лето в санатории или детском лагере. С 2023 года за счет бюджетных средств уже отремонтированы 136 и возведены 336 новых объектов детского отдыха, благодаря этой работе созданы 160 тысяч новых мест для отдыха и интересного и полезного досуга.
"Масштабная модернизация такой инфраструктуры будет продолжена. Помимо серьезного обновления действующей сети к 2030 году, планируется ввести еще более 200 тысяч новых мест для детского отдыха и оздоровления. Нужно обязательно создавать условия, чтобы не только государство вкладывало средства в развитие и обновление детских лагерей и здравниц, но и наш бизнес, предприятия и компании финансировали такие востребованные, важные для страны проекты", - добавил Путин.
Он подчеркнул, что укрепление здоровья детей - это общенациональный приоритет. "Мы от него не отступаем, несмотря на все внешние вызовы. Все это вещи приходящие - эти вызовы внешние, а дети, молодые поколения - это будущее России, продолжение нашего народа", - уточнил глава государства.