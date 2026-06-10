Путин приказал усилить безопасность в образовательной системе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил о необходимости усиления мер безопасности в образовательной и социальной системе и инфраструктуре.
- Глава государства обратил внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить антитеррористическую безопасность.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Силовые структуры РФ должны усилить меры обеспечения безопасности в образовательной и социальной системе и инфраструктуре, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.