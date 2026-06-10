Путин приказал усилить безопасность в образовательной системе

"Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.