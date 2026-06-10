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Путин приказал усилить безопасность в образовательной системе - РИА Новости, 10.06.2026
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16:20 10.06.2026
Путин приказал усилить безопасность в образовательной системе

Путин приказал усилить безопасность в образовательной и социальной системе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил о необходимости усиления мер безопасности в образовательной и социальной системе и инфраструктуре.
  • Глава государства обратил внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить антитеррористическую безопасность.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Силовые структуры РФ должны усилить меры обеспечения безопасности в образовательной и социальной системе и инфраструктуре, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
Путин о санкциях ЕС против всероссийских детских центров - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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