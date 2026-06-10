Путин: немало детей приезжают в российские центры из-за границы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В российские оздоровительные центры приезжают дети из зарубежных стран.
- Владимир Путин заявил, что дети проводят время в таких центрах с большой пользой для своего развития.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Немало детей приезжают в российские оздоровительные центры из-за границы, они проводят в них время с большой пользой для своего развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В наши детские центры, между тем, с удовольствием приезжают ребята из всех субъектов Федерации, из зарубежных стран, и немало у нас детей приезжает из-за границы", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Он добавил, что они проводят время в детских центрах интересно и ярко, с большой пользой для своего развития.