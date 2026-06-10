Путин: немало детей приезжают в российские центры из-за границы

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Немало детей приезжают в российские оздоровительные центры из-за границы, они проводят в них время с большой пользой для своего развития, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он добавил, что они проводят время в детских центрах интересно и ярко, с большой пользой для своего развития.