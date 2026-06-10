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Путин: немало детей приезжают в российские центры из-за границы - РИА Новости, 10.06.2026
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16:15 10.06.2026
Путин: немало детей приезжают в российские центры из-за границы

Путин: Немало детей приезжают в российские оздоровительные центры из-за границы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В российские оздоровительные центры приезжают дети из зарубежных стран.
  • Владимир Путин заявил, что дети проводят время в таких центрах с большой пользой для своего развития.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Немало детей приезжают в российские оздоровительные центры из-за границы, они проводят в них время с большой пользой для своего развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В наши детские центры, между тем, с удовольствием приезжают ребята из всех субъектов Федерации, из зарубежных стран, и немало у нас детей приезжает из-за границы", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Он добавил, что они проводят время в детских центрах интересно и ярко, с большой пользой для своего развития.
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