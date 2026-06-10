Путин подписал закон о наказании за подделку справок об опасных болезнях

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за подделку и сбыт поддельных справок об отсутствии опасных заболеваний.

За подделку или использование поддельной справки об отсутствии опасного для окружающих заболевания грозит лишение свободы до четырех лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Наказание ужесточается в зависимости от типа заболевания, способа совершения преступления и его последствий, вплоть до восьми лет лишения свободы со штрафом до 3 миллионов рублей.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за подделку и сбыт поддельных справок об отсутствии опасных заболеваний, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за подделку и сбыт поддельных справок об отсутствии опасных заболеваний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

За подделку или использование поддельной справки об отсутствии опасного для окружающих заболевания грозит лишение свободы до четырех лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Если речь идет о подделке справки об отсутствии инфекционного заболевания, наказание строже: лишение свободы до пяти лет со штрафом до 1,5 миллиона рублей.

Если преступление совершено через интернет, с использованием служебного положения, группой лиц по сговору или для сокрытия другого преступления, срок лишения свободы увеличивается до шести лет со штрафом от 1 до 2 миллионов рублей.