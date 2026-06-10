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Вводящие санкции против детских лагерей сами себя позорят, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2026
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16:06 10.06.2026 (обновлено: 16:23 10.06.2026)
Вводящие санкции против детских лагерей сами себя позорят, заявил Путин

Путин: вводящие санкции против детских оздоровительных организаций себя позорят

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные политические деятели позорят себя, вводя санкции против российских детских оздоровительных организаций.
  • Путин назвал подобные действия чушью и бредом и выразил непонимание целей европейских представителей, вводящих такие санкции.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Западные политические деятели, которые вводят санкции против российских детских оздоровительных организаций, сами себя позорят, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят - с точки зрения здравого смысла нормальных людей и в России, да и в Европе, и во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.
Путин назвал подобные действия чушью и бредом. Также российский лидер выразил абсолютное непонимание того, какого эффекта хотят добиться представители Европы такими мерами.
Путин о санкциях ЕС против всероссийских детских центров - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Путин назвал введение ЕС санкций против детских центров скудоумием
Вчера, 16:08
 
РоссияЕвропаВладимир Путин
 
 
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