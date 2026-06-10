Вводящие санкции против детских лагерей сами себя позорят, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные политические деятели позорят себя, вводя санкции против российских детских оздоровительных организаций.
- Путин назвал подобные действия чушью и бредом и выразил непонимание целей европейских представителей, вводящих такие санкции.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Западные политические деятели, которые вводят санкции против российских детских оздоровительных организаций, сами себя позорят, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят - с точки зрения здравого смысла нормальных людей и в России, да и в Европе, и во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.
Путин назвал подобные действия чушью и бредом. Также российский лидер выразил абсолютное непонимание того, какого эффекта хотят добиться представители Европы такими мерами.