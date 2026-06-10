Противники не останавливаются перед терактами против детей, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин заявил, что противники России не останавливаются перед совершением терактов.
- В качестве примера глава государства привел удар по общежитию студентов педагогического колледжа в Старобельске.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Противники РФ не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей, как было в Старобельске, указал президент РФ Владимир Путин.
"Наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею ввиду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.