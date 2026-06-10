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Противники не останавливаются перед терактами против детей, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2026
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16:05 10.06.2026 (обновлено: 16:09 10.06.2026)
Противники не останавливаются перед терактами против детей, заявил Путин

Путин: противники России не останавливаются перед терактами в отношении детей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин заявил, что противники России не останавливаются перед совершением терактов.
  • В качестве примера глава государства привел удар по общежитию студентов педагогического колледжа в Старобельске.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Противники РФ не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей, как было в Старобельске, указал президент РФ Владимир Путин.
"Наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею ввиду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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