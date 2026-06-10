Путин подписал закон о штрафах для мигрантов за уклонение от медосмотра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин подписал закон о штрафах для иностранных граждан за отказ или уклонение от обязательного медицинского освидетельствования.
- Иностранцу будет грозить штраф от 25 до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.
- Закон также вводит штрафы за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранцев на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ для граждан, должностных и юридических лиц.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для иностранных граждан за отказ или уклонение от обязательного медицинского освидетельствования, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документом устанавливается, что за отказ или уклонение от медосвидетельствования иностранцу грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ. Если такой штраф не будет уплачен в срок, сумма увеличивается вдвое, также с возможным выдворением.
Кроме того, закон вводит штрафы за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранцев на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ. Для граждан штраф составит от 25 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Законом также закрепляется, что, если в случае одной проверки находятся сразу несколько одинаковых нарушений, штраф могут выписать за каждое отдельно.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.