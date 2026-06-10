Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что страна продолжит продвигать ценности по обеспечению счастливого детства.
- По словам Путина, если европейские деятели озабочены другими проблемами и раздражены видом счастливых и любящих Россию детей, значит, Россия продвигает правильные ценности.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. РФ продолжит и дальше продвигать ценности по обеспечению счастливого детства, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Если европейские деятели озабочены гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно, правильные ценности продвигаем. Так будем действовать и дальше", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.