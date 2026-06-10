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Путин: Россия будет продвигать ценности по обеспечению счастливого детства - РИА Новости, 10.06.2026
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16:03 10.06.2026 (обновлено: 17:53 10.06.2026)
Путин: Россия будет продвигать ценности по обеспечению счастливого детства

Путин: РФ продолжит продвигать ценности по обеспечению счастливого детства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что страна продолжит продвигать ценности по обеспечению счастливого детства.
  • По словам Путина, если европейские деятели озабочены другими проблемами и раздражены видом счастливых и любящих Россию детей, значит, Россия продвигает правильные ценности.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. РФ продолжит и дальше продвигать ценности по обеспечению счастливого детства, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Если европейские деятели озабочены гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно, правильные ценности продвигаем. Так будем действовать и дальше", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.
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