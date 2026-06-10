Путин поручил спецслужбам защитить места отдыха детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поручил руководителям спецслужб и силовых структур усилить безопасность в образовательной и социальной системе.
- Особое внимание должно быть уделено защите детских центров, лагерей и здравниц в период летних каникул.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил руководителям спецслужб и силовых структур защитить в период летних каникул места отдыха детей, в том числе детские центры и лагеря.
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"Еще раз обращаю внимание руководителей всех спецслужб и силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом, по всей образовательной и социальной системе", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Глава государства добавил, что к этому поручению нужно отнестись и действовать с максимальной ответственностью.
"Мы каждый год, каждое лето обращаемся в целом к этим вопросам, вопросам обеспечения безопасности детей. Это многоплановая работа", - отметил президент и попросил обратить особое внимание на все аспекты этой работы.
"Прошу оперативно провести соответствующую работу, в период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы", - заключил Путин.