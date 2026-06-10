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Путин: российские спецслужбы должны усилить антитеррористическую работу - РИА Новости, 10.06.2026
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16:00 10.06.2026 (обновлено: 16:05 10.06.2026)

Путин: российские спецслужбы должны усилить антитеррористическую работу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин=
Президент России Владимир Путин= - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил о необходимости усилить антитеррористическую работу.
  • Глава государства поручил оперативно провести соответствующую работу в образовательной, социальной системе и инфраструктуре.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские спецслужбы должны усилить антитеррористическую работу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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