Путин: российские спецслужбы должны усилить антитеррористическую работу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о необходимости усилить антитеррористическую работу.
- Глава государства поручил оперативно провести соответствующую работу в образовательной, социальной системе и инфраструктуре.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские спецслужбы должны усилить антитеррористическую работу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.