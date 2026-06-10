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Свыше 5,75 миллиона детей проведут лето в детском лагере, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2026
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15:59 10.06.2026 (обновлено: 16:09 10.06.2026)
Свыше 5,75 миллиона детей проведут лето в детском лагере, заявил Путин

Путин: 5,75 миллиона детей смогут провести лето в санатории или детском лагере

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкЛетняя смена в "Артеке"
Летняя смена в Артеке - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Летняя смена в "Артеке". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Свыше 5,75 миллиона детей в РФ смогут провести лето в санатории или детском лагере, заявил президент России Владимир Путин.
  • Глава государства отметил, что важной задачей для страны является повышение количества детей, которые могут отдохнуть в санаториях.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Свыше 5,75 миллиона детей в РФ смогут провести лето в санатории или детском лагере, заявил президент России Владимир Путин.
"Всего летом текущего года в детских центрах смогут отдохнуть свыше 5 миллионов 750 тысяч детей", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Глава государства отметил, что важной задачей для страны является повышение количества детей, которые могут отдохнуть в санаториях.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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