Свыше 5,75 миллиона детей проведут лето в детском лагере, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Свыше 5,75 миллиона детей в РФ смогут провести лето в санатории или детском лагере, заявил президент России Владимир Путин.
- Глава государства отметил, что важной задачей для страны является повышение количества детей, которые могут отдохнуть в санаториях.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Свыше 5,75 миллиона детей в РФ смогут провести лето в санатории или детском лагере, заявил президент России Владимир Путин.
"Всего летом текущего года в детских центрах смогут отдохнуть свыше 5 миллионов 750 тысяч детей", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Глава государства отметил, что важной задачей для страны является повышение количества детей, которые могут отдохнуть в санаториях.