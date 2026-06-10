Свыше 5,75 миллиона детей проведут лето в детском лагере, заявил Путин

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Свыше 5,75 миллиона детей в РФ смогут провести лето в санатории или детском лагере, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что важной задачей для страны является повышение количества детей, которые могут отдохнуть в санаториях.