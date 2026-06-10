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Путин заявил о продолжении модернизации инфраструктуры детского отдыха - РИА Новости, 10.06.2026
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15:59 10.06.2026 (обновлено: 16:06 10.06.2026)
Путин заявил о продолжении модернизации инфраструктуры детского отдыха

Путин: масштабная модернизация инфраструктуры детского отдыха будет продолжена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За счет бюджетных средств отремонтировано 136 и возведено 336 новых объектов детского отдыха в России.
  • Владимир Путин заявил о продолжении масштабной модернизации инфраструктуры детского отдыха.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Масштабная модернизация инфраструктуры детского отдыха в России будет продолжена, заявил на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин.
"За счет бюджетных средств отремонтировано 136 и возведено 336 новых объектов детского отдыха, речь о жилых корпусах, спортивных стадионах и залах, пространствах для творчества и просветительских инициатив, о медицинских кабинетах и столовых. Благодаря этой работе создано 160 тысяч новых мест для отдыха и интересного полезного досуга. Масштабная модернизация такой инфраструктуры будет продолжена", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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