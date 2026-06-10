Путин заявил о продолжении модернизации инфраструктуры детского отдыха

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За счет бюджетных средств отремонтировано 136 и возведено 336 новых объектов детского отдыха в России.
- Владимир Путин заявил о продолжении масштабной модернизации инфраструктуры детского отдыха.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Масштабная модернизация инфраструктуры детского отдыха в России будет продолжена, заявил на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин.
"За счет бюджетных средств отремонтировано 136 и возведено 336 новых объектов детского отдыха, речь о жилых корпусах, спортивных стадионах и залах, пространствах для творчества и просветительских инициатив, о медицинских кабинетах и столовых. Благодаря этой работе создано 160 тысяч новых мест для отдыха и интересного полезного досуга. Масштабная модернизация такой инфраструктуры будет продолжена", - сказал Путин.