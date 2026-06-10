Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о количестве обратившихся за семейным налоговым кэшбеком - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 10.06.2026 (обновлено: 16:07 10.06.2026)
Путин рассказал о количестве обратившихся за семейным налоговым кэшбеком

Путин: 1,5 млн человек обратились за семейным налоговым кэшбеком

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что порядка 1,5 миллионов человек уже обратились за семейным налоговым кешбэком.
  • С 1 июня граждане, воспитывающие двух и более детей и имеющие невысокие доходы, могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Порядка 1,5 миллионов человек уже обратились за семейным налоговым кешбэком, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции напомнил о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи имеющих невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%.
"На сегодняшний день с заявлением на возврат НДФЛ за прошлый год обратилось порядка полутора миллионов человек", - сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что уже с 1 июня такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Миронов предложил освободить пенсионеров от налога на большие садовые дома
26 мая, 04:51
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала