Путин: важно, чтобы семьи с детьми могли быстро получать соцвыплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
- Путин указал на важность быстрого получения соцвыплат семьями с детьми.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции указал на важность того, чтобы семьи с детьми могли быстро получать соцвыплаты.
"Важно, чтобы семьи удобно и быстро могли получить дополнительную поддержку от государства. Сейчас, летом, такие средства могут стать хорошим подспорьем для планирования досуга детей", - сказал Путин, открывая совещание.
В ходе совещания обсуждались в том числе вопросы социальной поддержки семей с невысокими доходами, а также организация летнего отдыха для детей. Также президент в рамках совещания по видеосвязи принял участие в открытии нескольких новых объектов в разных регионах - детских лагерей в Краснодарском крае и Липецкой области.