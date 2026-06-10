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Путин: важно, чтобы семьи с детьми могли быстро получать соцвыплаты - РИА Новости, 10.06.2026
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15:58 10.06.2026 (обновлено: 17:54 10.06.2026)
Путин: важно, чтобы семьи с детьми могли быстро получать соцвыплаты

Путин: важно, чтобы семьи с детьми быстро получали соцвыплаты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
  • Путин указал на важность быстрого получения соцвыплат семьями с детьми.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции указал на важность того, чтобы семьи с детьми могли быстро получать соцвыплаты.
"Важно, чтобы семьи удобно и быстро могли получить дополнительную поддержку от государства. Сейчас, летом, такие средства могут стать хорошим подспорьем для планирования досуга детей", - сказал Путин, открывая совещание.
В ходе совещания обсуждались в том числе вопросы социальной поддержки семей с невысокими доходами, а также организация летнего отдыха для детей. Также президент в рамках совещания по видеосвязи принял участие в открытии нескольких новых объектов в разных регионах - детских лагерей в Краснодарском крае и Липецкой области.
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