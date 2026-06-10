На совещании Путина с правительством обсудят благополучие семей с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин предложил обсудить укрепление благополучия семей с детьми.
- Обсуждение пройдет на совещании с членами правительства.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством предложил обсудить укрепление благополучия семей с детьми.
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"Сегодня в нашей повестке несколько важных вопросов, значимых для миллионов граждан страны. Прежде всего, речь об укреплении благополучия семей с детьми", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.