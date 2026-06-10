Путин по видеосвязи откроет объекты детского отдыха в регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин откроет несколько объектов детского отдыха в регионах РФ по видеосвязи.
- Путин проведет совещание по теме восстановления инвестиционной активности.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи откроет несколько объектов детского отдыха в регионах РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В среду президент работает в Ново-Огарево, отметил Песков.
"Президент планирует сегодня в формате видеоконференции открыть несколько объектов для детского отдыха, которые построены или капитально отремонтировали в разных регионах России. Такой телемост тоже сегодня в рамках совещания с правительством состоится", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, Путин проведет совещание по теме восстановления инвестиционной активности, сообщил он.