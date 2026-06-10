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Путин по видеосвязи откроет объекты детского отдыха в регионах - РИА Новости, 10.06.2026
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12:58 10.06.2026
Путин по видеосвязи откроет объекты детского отдыха в регионах

Песков: Путин в среду откроет несколько объектов детского отдыха в регионах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин откроет несколько объектов детского отдыха в регионах РФ по видеосвязи.
  • Путин проведет совещание по теме восстановления инвестиционной активности.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи откроет несколько объектов детского отдыха в регионах РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В среду президент работает в Ново-Огарево, отметил Песков.
"Президент планирует сегодня в формате видеоконференции открыть несколько объектов для детского отдыха, которые построены или капитально отремонтировали в разных регионах России. Такой телемост тоже сегодня в рамках совещания с правительством состоится", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, Путин проведет совещание по теме восстановления инвестиционной активности, сообщил он.
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