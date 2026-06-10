В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Пашиняна

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Решение о встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет принято на двустороннем уровне после окончательного подведения итогов выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.