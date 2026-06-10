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В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Пашиняна - РИА Новости, 10.06.2026
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12:57 10.06.2026
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Пашиняна

Песков: решение о встрече Путина и Пашиняна примут после итогов выборов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна будет принято после подведения итогов выборов в Армении.
  • Партия премьер-министра Никола Пашиняна не набрала 50 % голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Решение о встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет принято на двустороннем уровне после окончательного подведения итогов выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"До завершения (выборов - ред.) наверняка премьер-министр Армении занят процессами внутри страны. А потом уже в зависимости от финализации предвыборной истории уже будем на двустороннем уровне принимать решения", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных планах встречи Путина и Пашиняна.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
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