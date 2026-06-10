Путин проведет совещание по теме восстановления инвестиционной активности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством.
- Основной вопрос совещания — меры по восстановлению инвестиционной активности.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по теме восстановления инвестиционной активности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду президент работает в Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь главы государства.
"В середине дня президент планирует провести совещание с правительством нашей страны, с членами правительства нашей страны. Будет очень важный, основной профильный вопрос рассматриваться - это тема инвестиционной активности, о мерах по восстановлению инвестиционной активности", - сказал Песков журналистам.