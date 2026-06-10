Путин отметил значение форума "Путешествуй!" для сферы туризма

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин отметил, что Международный туристический форум «Путешествуй!» является возможностью продемонстрировать потенциал регионов РФ в сфере туризма.

Путин подчеркнул необходимость совершенствования туристической инфраструктуры и координации усилий государства, бизнеса и региональных властей для развития туризма как прибыльной отрасли.

Международный туристический форум «Путешествуй!» проходит в Москве с 10 по 14 июня.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей VI Международного туристического форума "Путешествуй!", отметил, что мероприятие является еще одной возможностью раскрыть, продемонстрировать огромный потенциал регионов РФ в этой сфере.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"По сложившейся традиции ваша встреча позволит ведущим отечественным и зарубежным профильным специалистам, представителям бизнеса, экспертам обменяться опытом, представить новые туристические направления, которые знакомят с культурой и традициями разных государств, их богатой и разнообразной природой, историческим наследием. И конечно, форум - еще одна прекрасная возможность раскрыть, продемонстрировать огромный потенциал наших регионов в этой сфере", - говорится в приветствии.

По словам президента, важно, чтобы путешествия по России были доступными, комфортными и запоминающимися. Для этого нужно и дальше совершенствовать туристическую инфраструктуру, грамотно организовывать маршруты, делать их интересными, удобными для людей.

Путин подчеркнул, что в такой работе необходима координация усилий государства, предпринимательских кругов, региональных властей, чтобы туризм был прибыльной экономической отраслью, приносил дополнительные доходы, помогал открывать рабочие места, сохранять музеи, памятники архитектуры, национальные парки и заповедники.

Президент выразил уверенность в том, что форум пройдет на высоком уровне, а его результаты будут способствовать развитию туризма в России, расширению гуманитарных и деловых связей.