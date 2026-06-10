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Путин отметил значение форума "Путешествуй!" для сферы туризма - РИА Новости, 10.06.2026
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10:18 10.06.2026
Путин отметил значение форума "Путешествуй!" для сферы туризма

Путин: форум "Путешествуй!" является возможностью раскрыть потенциал туризма

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил, что Международный туристический форум «Путешествуй!» является возможностью продемонстрировать потенциал регионов РФ в сфере туризма.
  • Путин подчеркнул необходимость совершенствования туристической инфраструктуры и координации усилий государства, бизнеса и региональных властей для развития туризма как прибыльной отрасли.
  • Международный туристический форум «Путешествуй!» проходит в Москве с 10 по 14 июня.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей VI Международного туристического форума "Путешествуй!", отметил, что мероприятие является еще одной возможностью раскрыть, продемонстрировать огромный потенциал регионов РФ в этой сфере.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"По сложившейся традиции ваша встреча позволит ведущим отечественным и зарубежным профильным специалистам, представителям бизнеса, экспертам обменяться опытом, представить новые туристические направления, которые знакомят с культурой и традициями разных государств, их богатой и разнообразной природой, историческим наследием. И конечно, форум - еще одна прекрасная возможность раскрыть, продемонстрировать огромный потенциал наших регионов в этой сфере", - говорится в приветствии.
По словам президента, важно, чтобы путешествия по России были доступными, комфортными и запоминающимися. Для этого нужно и дальше совершенствовать туристическую инфраструктуру, грамотно организовывать маршруты, делать их интересными, удобными для людей.
Путин подчеркнул, что в такой работе необходима координация усилий государства, предпринимательских кругов, региональных властей, чтобы туризм был прибыльной экономической отраслью, приносил дополнительные доходы, помогал открывать рабочие места, сохранять музеи, памятники архитектуры, национальные парки и заповедники.
Президент выразил уверенность в том, что форум пройдет на высоком уровне, а его результаты будут способствовать развитию туризма в России, расширению гуманитарных и деловых связей.
Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве 10-14 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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