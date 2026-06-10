Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил необходимость запуска нового инвестиционного цикла - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 10.06.2026 (обновлено: 17:52 10.06.2026)
Путин отметил необходимость запуска нового инвестиционного цикла

Путин отметил необходимость запуска нового инвестиционного цикла с учетом реалий

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил необходимость запуска нового инвестиционного цикла, учитывая реалии сегодняшнего дня.
  • Глава государства дал поручение замглавы администрации президента РФ Максиму Орешкину подготовить предложения по этому вопросу к следующему совещанию.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил необходимость запуска нового инвестиционного цикла, учитывая реалии сегодняшнего дня.
Глава государства в среду собрал совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Инвестиционной паузы в России нет, заявил Путин
Вчера, 17:31
"Нам, безусловно, нужно запускать новый инвестиционный цикл, и надо учитывать реалии сегодняшнего дня, но и те предложения, которые сейчас прозвучали со стороны бизнес-сообществ. Думаю, что эта вещь очевидна", - сказал Путин в ходе совещания.
Президент РФ отметил, что необходимо выйти на решение и подготовку предложений к следующему совещанию и дал соответствующее поручение замглавы администрации президента РФ Максиму Орешкину.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Новак предложил провести ревизию инвестпроектов в России
Вчера, 17:29
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМаксим Орешкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала