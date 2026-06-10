Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин отметил необходимость запуска нового инвестиционного цикла, учитывая реалии сегодняшнего дня.
- Глава государства дал поручение замглавы администрации президента РФ Максиму Орешкину подготовить предложения по этому вопросу к следующему совещанию.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил необходимость запуска нового инвестиционного цикла, учитывая реалии сегодняшнего дня.
Глава государства в среду собрал совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Инвестиционной паузы в России нет, заявил Путин
Вчера, 17:31
"Нам, безусловно, нужно запускать новый инвестиционный цикл, и надо учитывать реалии сегодняшнего дня, но и те предложения, которые сейчас прозвучали со стороны бизнес-сообществ. Думаю, что эта вещь очевидна", - сказал Путин в ходе совещания.
Президент РФ отметил, что необходимо выйти на решение и подготовку предложений к следующему совещанию и дал соответствующее поручение замглавы администрации президента РФ Максиму Орешкину.