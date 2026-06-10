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Путин отметил востребованность программы по благоустройству городов - РИА Новости, 10.06.2026
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16:54 10.06.2026
Путин отметил востребованность программы по благоустройству городов

Путин отметил востребованность программы по благоустройству городов в РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Программа по благоустройству городов и населенных пунктов в РФ востребована, отметил президент России Владимир Путин.
  • По плану на 2026 год на благоустройство направят до 60 миллиардов рублей.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил востребованность программы по благоустройству городов и поселков в РФ.
«
"У нас с 2017 года идет работа по благоустройству городов, населенных пунктов. В этой работе самое активное участие принимают жители соответствующих поселков и городов. И эта программа очень востребована", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Президент отметил, что по плану на 2026 год - направить на благоустройство до 60 миллиардов рублей.
Масштабная государственная программа по благоустройству городов была запущена в 2017 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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