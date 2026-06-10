Краткий пересказ от РИА ИИ
- Программа по благоустройству городов и населенных пунктов в РФ востребована, отметил президент России Владимир Путин.
- По плану на 2026 год на благоустройство направят до 60 миллиардов рублей.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил востребованность программы по благоустройству городов и поселков в РФ.
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"У нас с 2017 года идет работа по благоустройству городов, населенных пунктов. В этой работе самое активное участие принимают жители соответствующих поселков и городов. И эта программа очень востребована", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Президент отметил, что по плану на 2026 год - направить на благоустройство до 60 миллиардов рублей.
Масштабная государственная программа по благоустройству городов была запущена в 2017 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".