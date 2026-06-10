Путин назвал введение ЕС санкций против детских центров скудоумием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назвал введение санкций против детских центров России проявлением скудоумия.
- Путин заявил, что подобные санкции остаются непонятными для всех здравомыслящих людей в мире.
- Глава государства подчеркнул, что такие действия европейских правящих элит являются попыткой сделать очередную мелкую пакость.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал проявлением скудоумия и попыткой "сделать очередную мелкую пакость" введение санкций против детских центров России.
"Спонсоры киевского режима, европейские правящие элиты тоже додумываются до таких вещей, которые раньше, наверное, в голову никому не приходили: вводят санкции против организаций, где проводят лето, набираются сил наши дети. Чушь, бред какой-то. Но тем не менее это делается", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Глава государства добавил, что подобные санкции остаются непонятными для всех здравомыслящих людей в мире.
"Остается догадываться, какого эффекта они ожидают: хотят ограничить работу детских центров? Я не понимаю, чего они добиваются, но тем не менее это происходит. И, безусловно, деятели, которые этим занимаются, в той же самой Европе сами себя, думаю, позорят. С точки зрения здравого смысла нормальных людей и в России, и в Европе, и во всем мире это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость. Удивительно, что люди доходят до этого абсурда", - заключил президент.