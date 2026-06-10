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Путин назвал введение ЕС санкций против детских центров скудоумием - РИА Новости, 10.06.2026
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16:08 10.06.2026 (обновлено: 16:34 10.06.2026)
Путин назвал введение ЕС санкций против детских центров скудоумием

Путин назвал введение ЕС санкций против детских центров проявлением скудоумия

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назвал введение санкций против детских центров России проявлением скудоумия.
  • Путин заявил, что подобные санкции остаются непонятными для всех здравомыслящих людей в мире.
  • Глава государства подчеркнул, что такие действия европейских правящих элит являются попыткой сделать очередную мелкую пакость.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал проявлением скудоумия и попыткой "сделать очередную мелкую пакость" введение санкций против детских центров России.
"Спонсоры киевского режима, европейские правящие элиты тоже додумываются до таких вещей, которые раньше, наверное, в голову никому не приходили: вводят санкции против организаций, где проводят лето, набираются сил наши дети. Чушь, бред какой-то. Но тем не менее это делается", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
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Глава государства добавил, что подобные санкции остаются непонятными для всех здравомыслящих людей в мире.
"Остается догадываться, какого эффекта они ожидают: хотят ограничить работу детских центров? Я не понимаю, чего они добиваются, но тем не менее это происходит. И, безусловно, деятели, которые этим занимаются, в той же самой Европе сами себя, думаю, позорят. С точки зрения здравого смысла нормальных людей и в России, и в Европе, и во всем мире это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость. Удивительно, что люди доходят до этого абсурда", - заключил президент.
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