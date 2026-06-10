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ПСБ будет развивать проекты с Движением поддержки флота - РИА Новости, 10.06.2026
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12:38 10.06.2026
ПСБ будет развивать проекты с Движением поддержки флота

ПСБ подписал документ о сотрудничестве с Движением поддержки флота

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд ПСБ
Стенд ПСБ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ПСБ и Общероссийское общественное движение поддержки флота (ДПФ) подписали соглашение о сотрудничестве, они будут развивать взаимодействие в финансово-кредитной сфере и реализовывать совместные социальные и информационно-просветительские проекты, сообщает пресс-служба банка.
Церемония прошла в ходе Международного военно-морского салона "ФЛОТ-2026". Банк и движение будут вести многовекторную работу по организации совместных проектов для содействия российскому флоту. Кредитная организация также планирует предоставлять организации комплексное банковское обслуживание.
"ПСБ традиционно оказывает всестороннюю поддержку российскому флоту и судостроительным предприятиям. Флот – это символ нашего сильного государства, он – ключевой фактор стратегической стабильности страны", – сказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев, его слова приводит пресс-служба банка.
Он подчеркнул, что вместе с общественным движением банк планирует проводить социальные, научные, просветительские и образовательные программы, направленные на популяризацию и развитие флота.
"Первое совместное мероприятие мы организовали в Рыбинске Ярославской области, следующим в июле станет празднование Дня ВМФ России на Северном речном вокзале в Москве", – сказал Минаев.
 
ПСБ (Банк ПСБ)Северный Речной вокзалЯрославская область
 
 
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