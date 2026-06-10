ПСБ будет развивать проекты с Движением поддержки флота

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ПСБ и Общероссийское общественное движение поддержки флота (ДПФ) подписали соглашение о сотрудничестве, они будут развивать взаимодействие в финансово-кредитной сфере и реализовывать совместные социальные и информационно-просветительские проекты, сообщает пресс-служба банка.

Церемония прошла в ходе Международного военно-морского салона "ФЛОТ-2026". Банк и движение будут вести многовекторную работу по организации совместных проектов для содействия российскому флоту. Кредитная организация также планирует предоставлять организации комплексное банковское обслуживание.

"ПСБ традиционно оказывает всестороннюю поддержку российскому флоту и судостроительным предприятиям. Флот – это символ нашего сильного государства, он – ключевой фактор стратегической стабильности страны", – сказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев, его слова приводит пресс-служба банка.

Он подчеркнул, что вместе с общественным движением банк планирует проводить социальные, научные, просветительские и образовательные программы, направленные на популяризацию и развитие флота.