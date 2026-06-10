В Приморье задержали мужчину, избившего женщину в подъезде

В соцсетях появилась запись с камеры наблюдения в подъезде дома, на которой мужчина в халате тащит по полу женщину, она стонет, ее одежда в крови. Далее он бьет ее головой об пол подъезда и по лицу. В соцсетях сообщается, что сожитель девушки напал на нее с ножом и избил.