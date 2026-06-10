В Приморье задержали мужчину, избившего женщину в подъезде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Уссурийске госпитализировали 43-летнюю женщину с колото-резанным ранением брюшной стенки.
- Задержан 44-летний сожитель пострадавшей, причиной произошедшего стал бытовой конфликт.
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Полиция в приморском Уссурийске задержала сожителя женщины, которую госпитализировали с колото-резаным ранением, сообщает региональное УМВД.
В соцсетях появилась запись с камеры наблюдения в подъезде дома, на которой мужчина в халате тащит по полу женщину, она стонет, ее одежда в крови. Далее он бьет ее головой об пол подъезда и по лицу. В соцсетях сообщается, что сожитель девушки напал на нее с ножом и избил.
"В медицинское учреждение доставлена 43-летняя местная жительница с проникающим колото-резанным ранением брюшной стенки. Пострадавшая госпитализирована. В настоящее время 44-летний сожитель потерпевшей задержан полицейскими и доставлен в отдел полиции для разбирательства. По предварительной информации, причиной произошедшего стал бытовой конфликт", - говорится в сообщении.
Полицейские проводят проверку.
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