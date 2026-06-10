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В ивановскую колонию пытались передать наркотики с помощью арбалета - РИА Новости, 10.06.2026
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23:21 10.06.2026
В ивановскую колонию пытались передать наркотики с помощью арбалета

В Ивановской области мужчины пытались передать наркотики в ИК с помощью арбалета

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое мужчин обвинялись в покушении на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.
  • Один из подсудимых упаковал и закрепил наркотики на стреле для арбалета, а второй совершил выстрел на территорию колонии.
  • Каждому из фигурантов суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии строгого режима.
БРЯНСК, 10 июн – РИА Новости. Злоумышленник, пытавшийся доставить наркотики в колонию при помощи стрелы, выпущенной из арбалета, а также его соучастник, получили по пять лет заключения, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.
Ивановский районный суд рассмотрел уголовное дело двух мужчин, обвинявшихся в покушении на сбыл наркотиков группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.
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"Один из подсудимых … приобрел в магазине стрелу для арбалета, забрал у неустановленного лица наркотическое средство, упаковал и закрепил его на стреле. Затем передал арбалет и стрелу … второму подсудимому, который совершил выстрел на территорию ФКУ ИК-5 УФСИН России по Ивановской области для сбыта лицу, отбывающему наказание в указанном учреждении", - рассказала пресс-служба на платформе "Макс".

Преступление было раскрыто после того, как стрелу со свертком нашел дежурный в колонии. Оба фигуранта уголовного дела, по данным пресс-службы суда, признали вину и раскаялись в содеянном.
"Суд … назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавила пресс-служба.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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