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Гармонин надеется на восстановление отношений между Россией и Швейцарией - РИА Новости, 10.06.2026
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21:45 10.06.2026
Гармонин надеется на восстановление отношений между Россией и Швейцарией

Гармонин: после победы на Украине Берн захочет восстановить отношения с Россией

© SputnikПосол России в Швейцарии Сергей Гармонин
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Sputnik
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что после урегулирования ситуации на Украине Берн одним из первых захочет восстановления связей с Россией.
  • Дипломат отметил, что диалог Москвы и Берна постепенно развивался на протяжении десятилетий, но в последние годы его состояние оставляет желать лучшего.
  • Гармонин выразил надежду на восстановление дружеских отношений между РФ и Швейцарией.
БЕРН, 10 июн – РИА Новости. После урегулирования на Украине Берн одним из первых захочет восстановления связей с Россией, заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
Выступая на приеме по случаю Дня России, отмечаемого 12 июня, дипломат указал, что на протяжении десятилетий диалог Москвы и Берна "постепенно развивался по нарастающей", но в последние годы его состояние "отнюдь не по нашей вине оставляет желать лучшего".
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"Уверен, что после убедительной победы русского оружия или же успешного дипломатического урегулирования на всем хорошо известных российских условиях, официальный Берн станет одной из первых европейских столиц, стремящихся восстановить былые отношения с Россией", - заявил посол.
Гармонин выразил надежду на восстановление дружеских, отвечающих интересам обоих народов отношений между РФ и Швейцарией, напомнив, что они имеют богатую и продолжительную историю.
"Российский дипломат Иоанн Каподистрия сыграл ключевую роль в формировании Швейцарской Конфедерации в 1813–1815 годах, во время знаменитого "Венского конгресса". Он активно участвовал в разработке швейцарской Конституции, заложив основы современного швейцарского государства и наших добрых отношений, и способствовал признанию нейтралитета Конфедерации великими державами", - отметил дипломат.
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В миреРоссияБерн (кантон)ШвейцарияСергей ГармонинУкраина
 
 
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