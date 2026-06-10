Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что после урегулирования ситуации на Украине Берн одним из первых захочет восстановления связей с Россией.
- Дипломат отметил, что диалог Москвы и Берна постепенно развивался на протяжении десятилетий, но в последние годы его состояние оставляет желать лучшего.
- Гармонин выразил надежду на восстановление дружеских отношений между РФ и Швейцарией.
БЕРН, 10 июн – РИА Новости. После урегулирования на Украине Берн одним из первых захочет восстановления связей с Россией, заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
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"Уверен, что после убедительной победы русского оружия или же успешного дипломатического урегулирования на всем хорошо известных российских условиях, официальный Берн станет одной из первых европейских столиц, стремящихся восстановить былые отношения с Россией", - заявил посол.
Гармонин выразил надежду на восстановление дружеских, отвечающих интересам обоих народов отношений между РФ и Швейцарией, напомнив, что они имеют богатую и продолжительную историю.
"Российский дипломат Иоанн Каподистрия сыграл ключевую роль в формировании Швейцарской Конфедерации в 1813–1815 годах, во время знаменитого "Венского конгресса". Он активно участвовал в разработке швейцарской Конституции, заложив основы современного швейцарского государства и наших добрых отношений, и способствовал признанию нейтралитета Конфедерации великими державами", - отметил дипломат.
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30 декабря 2025, 03:21