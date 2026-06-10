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"Можно пинать": шаг Польши в отношении Зеленского шокировал журналиста - РИА Новости, 10.06.2026
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15:35 10.06.2026 (обновлено: 17:04 10.06.2026)
"Можно пинать": шаг Польши в отношении Зеленского шокировал журналиста

Журналист Важеха заявил о возможном крутом повороте в отношениях Киева и Варшавы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Промедление с лишением Владимира Зеленского ордена Белого Орла ставит Варшаву в унизительное положение, считает журналист Лукаш Важеха.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Промедление с лишением Владимира Зеленского ордена Белого Орла ставит Варшаву в унизительное положение, считает польский журналист Лукаш Важеха.
"С момента присвоения военному подразделению почетного наименования "имени героев УПА*" прошло две недели. Вспышка негодования в Польше была мгновенной. Это решение было принято сознательно — Киев прекрасно знает, как в Варшаве воспринимается их государственная идеология и построение идентичности на геноциде. <…> Каждый день задержки с решением с польской стороны все больше <…> доказывает, что они могут пинать нас ногами, когда им вздумается", — говорится в его публикации в соцсети X.
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По мнению журналиста, политика Киева ведет к тому, что Украина и Польша "могут расстаться".
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
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На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА*является самым сложным в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.
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