Глава Минобороны Польши отметил нарастание конфронтации с Украиной

ВАРШАВА, 10 июн — РИА Новости. Отказ Киева с уважением относиться к памяти поляков, ставших жертвами преступлений УПА*, приведет к конфронтации с Варшавой, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

В годы Великой Отечественной войны ОУН*-УПА* воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. На ее счету множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943-м. Тогда зверски убили и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c нацистами.