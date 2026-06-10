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Глава Минобороны Польши отметил нарастание конфронтации с Украиной - РИА Новости, 10.06.2026
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10:29 10.06.2026 (обновлено: 12:24 10.06.2026)
Глава Минобороны Польши отметил нарастание конфронтации с Украиной

Косиняк-Камыш: отказ Украины уважать память жертв геноцида означает конфронтацию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отказ Киева с уважением относиться к памяти поляков, ставших жертвами преступлений УПА, приведет к конфронтации с Варшавой, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
ВАРШАВА, 10 июн — РИА Новости. Отказ Киева с уважением относиться к памяти поляков, ставших жертвами преступлений УПА*, приведет к конфронтации с Варшавой, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Без памяти, уважения к нашим чувствам, нашим традициям и поминовения жертв геноцида нет хорошего будущего. Все это было четко заявлено. Если Украина отказывается это понять, значит, она выбирает путь конфронтации, а не дружбы и сотрудничества", — сказал он в эфире телеканала TVN24.
Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области и присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" подразделению ВСУ.
После этого он подвергся жесткой критике польских политиков, в числе которых премьер Дональд Туск и экс-глава страны Лех Валенса. Кроме того, президент Кароль Навроцкий инициировал лишение его высшей награды республики — ордена Белого Орла.
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Туск заявил, что его иногда трясет от заявлений с Украины
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В годы Великой Отечественной войны ОУН*-УПА* воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. На ее счету множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943-м. Тогда зверски убили и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c нацистами.
* Запрещенные в России террористические организации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Зеленский втягивает в войну еще одну страну. Но на стороне России
28 мая, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияПольшаВладимир ЗеленскийВладислав Косиняк-КамышАндрей МельникВооруженные силы Украины
 
 
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