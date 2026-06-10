Мужчина с флагом Польши в Варшаве. Архивное фото

Мужчина с флагом Польши в Варшаве

© AP Photo / Czarek Sokolowski Мужчина с флагом Польши в Варшаве

В Польше силовики готовятся к наплыву оружия с Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Польские силовики готовятся к наплыву оружия с Украины, заявил комендант полиции Польши Марек Боронь.

По мнению Боrony, оружие с Украины начнет поступать в Польшу тогда, когда в нем исчезнет необходимость на Украине.

ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Польские силовики готовятся к наплыву оружия с Украины, заявил комендант полиции Польши Марек Боронь в эфире радиостанции Польские силовики готовятся к наплыву оружия с Украины, заявил комендант полиции Польши Марек Боронь в эфире радиостанции RMF FM.

"Мы знаем, что то оружие, которое сегодня применяется на фронте, будет применяться организованными преступными группами", - сказал Боронь.

Он считает, что в Польшу оружие с Украины хлынет тогда, когда необходимость в нем исчезнет на Украине.

"Сейчас оно необходимо там, но позже это будет товар", - сказал глава полиции.

Он привел примеры, в частности, балканских стран и Афганистана

"Посмотрите на Балканы , посмотрите на Афганистан, каким образом создавались группировки и как была распространена торговля оружием", - сказал Боронь.