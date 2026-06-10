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В Польше силовики готовятся к наплыву оружия с Украины - РИА Новости, 10.06.2026
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10:20 10.06.2026 (обновлено: 10:21 10.06.2026)
В Польше силовики готовятся к наплыву оружия с Украины

Боронь: польские силовики готовятся к наплыву оружия с Украины

© AP Photo / Czarek SokolowskiМужчина с флагом Польши в Варшаве
Мужчина с флагом Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мужчина с флагом Польши в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские силовики готовятся к наплыву оружия с Украины, заявил комендант полиции Польши Марек Боронь.
  • По мнению Боrony, оружие с Украины начнет поступать в Польшу тогда, когда в нем исчезнет необходимость на Украине.
ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Польские силовики готовятся к наплыву оружия с Украины, заявил комендант полиции Польши Марек Боронь в эфире радиостанции RMF FM.
"Мы знаем, что то оружие, которое сегодня применяется на фронте, будет применяться организованными преступными группами", - сказал Боронь.
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Он считает, что в Польшу оружие с Украины хлынет тогда, когда необходимость в нем исчезнет на Украине.
"Сейчас оно необходимо там, но позже это будет товар", - сказал глава полиции.
Он привел примеры, в частности, балканских стран и Афганистана.
"Посмотрите на Балканы, посмотрите на Афганистан, каким образом создавались группировки и как была распространена торговля оружием", - сказал Боронь.
"Мы готовимся к этому", - заключил он.
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