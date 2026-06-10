В Польше силовики готовятся к наплыву оружия с Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польские силовики готовятся к наплыву оружия с Украины, заявил комендант полиции Польши Марек Боронь.
- По мнению Боrony, оружие с Украины начнет поступать в Польшу тогда, когда в нем исчезнет необходимость на Украине.
ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Польские силовики готовятся к наплыву оружия с Украины, заявил комендант полиции Польши Марек Боронь в эфире радиостанции RMF FM.
"Мы знаем, что то оружие, которое сегодня применяется на фронте, будет применяться организованными преступными группами", - сказал Боронь.
"Сейчас оно необходимо там, но позже это будет товар", - сказал глава полиции.
Он привел примеры, в частности, балканских стран и Афганистана.
"Посмотрите на Балканы, посмотрите на Афганистан, каким образом создавались группировки и как была распространена торговля оружием", - сказал Боронь.
"Мы готовимся к этому", - заключил он.