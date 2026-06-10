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Детали подрыва автомобиля в Балашихе не подлежат огласке, заявил Песков - РИА Новости, 10.06.2026
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13:01 10.06.2026
Детали подрыва автомобиля в Балашихе не подлежат огласке, заявил Песков

Песков: детали подрыва автомобиля в Балашихе не подлежат огласке из-за следствия

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Балашихе утром во вторник подорвали автомобиль BMW X3, погиб водитель, возбуждено уголовное дело.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что детали подрыва не подлежат огласке в связи со следствием.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Детали подрыва автомобиля в Балашихе не подлежат огласке в связи со следствием, это вопрос спецслужб, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По данным СК РФ, BMW X3 подорвали в движении в Балашихе утром во вторник, погиб водитель, возбуждено уголовное дело.
"Детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. Конечно же, это вопрос наших специальных служб", - сказал Песков журналистам.
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