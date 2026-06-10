Детали подрыва автомобиля в Балашихе не подлежат огласке, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Балашихе утром во вторник подорвали автомобиль BMW X3, погиб водитель, возбуждено уголовное дело.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что детали подрыва не подлежат огласке в связи со следствием.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Детали подрыва автомобиля в Балашихе не подлежат огласке в связи со следствием, это вопрос спецслужб, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. Конечно же, это вопрос наших специальных служб", - сказал Песков журналистам.