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Песков отметил важность музея "Оборона Севастополя" с точки зрения истории - РИА Новости, 10.06.2026
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12:56 10.06.2026
Песков отметил важность музея "Оборона Севастополя" с точки зрения истории

Песков отметил важность панорамы в Севастополе с точки зрения истории

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкМузей-панорама "Оборона Севастополя" в городе Севастополе
Музей-панорама Оборона Севастополя в городе Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Музей-панорама "Оборона Севастополя" в городе Севастополе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность музея-панорамы «Оборона Севастополя» с точки зрения символизма и истории.
  • ВСУ нанесли удар по музею, в результате чего он получил серьезные повреждения, пожару был присвоен 4-й ранг, однако погибших и пострадавших нет.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность музея-панорамы "Оборона Севастополя" с точки зрения символизма и истории.
"Эта борьба (за российские регионы - ред.) завершится победой так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего", - сказал он журналистам, комментируя вопрос восстановления музея после удара киевского режима.
ВСУ нанесли удар по музею ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Директор музея Михаил Смородкин сообщал, что музей обороны Севастополя получил серьезные повреждения.
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