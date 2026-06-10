Песков отметил важность музея "Оборона Севастополя" с точки зрения истории

"Эта борьба (за российские регионы - ред.) завершится победой так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего", - сказал он журналистам, комментируя вопрос восстановления музея после удара киевского режима.