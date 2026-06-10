Песков отметил важность музея "Оборона Севастополя" с точки зрения истории

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность музея-панорамы «Оборона Севастополя» с точки зрения символизма и истории.
- ВСУ нанесли удар по музею, в результате чего он получил серьезные повреждения, пожару был присвоен 4-й ранг, однако погибших и пострадавших нет.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность музея-панорамы "Оборона Севастополя" с точки зрения символизма и истории.
"Эта борьба (за российские регионы - ред.) завершится победой так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего", - сказал он журналистам, комментируя вопрос восстановления музея после удара киевского режима.
ВСУ нанесли удар по музею ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Директор музея Михаил Смородкин сообщал, что музей обороны Севастополя получил серьезные повреждения.