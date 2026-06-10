Россия и Индия ведут диалог в самых чувствительных областях, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Индия имеют партнерские отношения и развивают торгово-экономические связи.
- Диалог между Россией и Индией ведется в самых чувствительных областях.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия и Индия ведут диалог в самых чувствительных областях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил 12-летие пребывания своего правительства у власти, заявив, что этот период был посвящен благополучию граждан. Он впервые принес присягу в качестве премьера 26 мая 2014 года. С тех пор его правительство трижды выигрывало на выборах.
"Страна (Индия - ред.), с которой нас объединяют партнерские отношения, с которой у нас развиваются торгово-экономические связи во всех возможных областях. И диалог ведется в том числе в самых чувствительных областях", - сказал Песков журналистам.