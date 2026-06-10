Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия ведут диалог в самых чувствительных областях, заявил Песков - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 10.06.2026 (обновлено: 13:02 10.06.2026)
Россия и Индия ведут диалог в самых чувствительных областях, заявил Песков

Песков: Россия и Индия ведут диалог в самых чувствительных областях

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаги России и Индии
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Флаги России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Индия имеют партнерские отношения и развивают торгово-экономические связи.
  • Диалог между Россией и Индией ведется в самых чувствительных областях.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия и Индия ведут диалог в самых чувствительных областях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил 12-летие пребывания своего правительства у власти, заявив, что этот период был посвящен благополучию граждан. Он впервые принес присягу в качестве премьера 26 мая 2014 года. С тех пор его правительство трижды выигрывало на выборах.
"Страна (Индия - ред.), с которой нас объединяют партнерские отношения, с которой у нас развиваются торгово-экономические связи во всех возможных областях. И диалог ведется в том числе в самых чувствительных областях", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Индия при Моди стала ведущей державой, заявил Песков
Вчера, 12:49
 
В миреРоссияИндияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала