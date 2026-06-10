Рейтинг@Mail.ru
Киев наносит удары по истории, но ее нельзя победить, заявил Песков - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 10.06.2026
Киев наносит удары по истории, но ее нельзя победить, заявил Песков

Песков об ударе ВСУ в Севастополе: Киев наносит удары по истории

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя», в результате которого возникло возгорание четвертого ранга, музей получил серьезные повреждения.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить».
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Киевский режим начал наносить удары по истории, но ее нельзя победить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя".
ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о присвоении возникшему там пожару 4-го ранга. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Директор музея Михаил Смородкин уточнял, что учреждение получило серьезные повреждения.
"Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить так же, как нельзя забыть об этой истории", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Песков: удары ВСУ по историческим объектам подчеркивают правоту России
Вчера, 12:50
 
РоссияСевастопольКиевДмитрий ПесковМихаил РазвожаевМихаил СмородкинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала