Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя», в результате которого возникло возгорание четвертого ранга, музей получил серьезные повреждения.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить».
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Киевский режим начал наносить удары по истории, но ее нельзя победить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя".
ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о присвоении возникшему там пожару 4-го ранга. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Директор музея Михаил Смородкин уточнял, что учреждение получило серьезные повреждения.
"Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить так же, как нельзя забыть об этой истории", - сказал Песков журналистам.