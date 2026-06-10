Киев наносит удары по истории, но ее нельзя победить, заявил Песков

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Киевский режим начал наносить удары по истории, но ее нельзя победить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя".