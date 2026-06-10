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Песков: удары ВСУ по историческим объектам подчеркивают правоту России - РИА Новости, 10.06.2026
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12:50 10.06.2026 (обновлено: 12:54 10.06.2026)

Песков: удары ВСУ по историческим объектам подчеркивают правоту России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары ВСУ по историческим объектам подчеркивают правоту России в борьбе за российские регионы.
  • ВСУ нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя», в результате чего музей получил серьезные повреждения и возник пожар, которому присвоен 4-й ранг.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Удары ВСУ по историческим объектам лишний раз подчеркивают правоту России в ее борьбе за российские регионы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы", - сказал он журналистам, комментируя атаку ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя".
ВСУ нанесли удар по музею ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Директор музея Михаил Смородкин сообщал, что музей обороны Севастополя получил серьезные повреждения.
Директор музея обороны Севастополя — о последствиях атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя" уцелели после атаки
Вчера, 10:24
 
РоссияВооруженные силы УкраиныСевастопольДмитрий ПесковМихаил РазвожаевМихаил Смородкин
 
 
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