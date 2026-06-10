Песков: удары ВСУ по историческим объектам подчеркивают правоту России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары ВСУ по историческим объектам подчеркивают правоту России в борьбе за российские регионы.
- ВСУ нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя», в результате чего музей получил серьезные повреждения и возник пожар, которому присвоен 4-й ранг.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Удары ВСУ по историческим объектам лишний раз подчеркивают правоту России в ее борьбе за российские регионы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы", - сказал он журналистам, комментируя атаку ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя".
ВСУ нанесли удар по музею ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Директор музея Михаил Смородкин сообщал, что музей обороны Севастополя получил серьезные повреждения.