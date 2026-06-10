Индия при Моди стала ведущей державой, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Индия при премьер-министре Нарендре Моди стала одной из ведущих экономических держав мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Он добавил, что Москву и Нью-Дели объединяют партнерские отношения, развиваются торгово-экономические связи.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Индия при премьере Нарендре Моди стала ведущей державой, Москву и Нью-Дели объединяют партнерские отношения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Страна, которая стала одной из ведущих экономических держав мира, самыми быстрыми темпами экономического роста и развития. И, что для нас самое важное, страна, с которой нас объединяют партнерские отношения, с которой у нас развиваются торгово-экономические связи во всех возможных областях", - сказал Песков журналистам.
Путин оценил отношения России и Индии
4 июня, 20:14