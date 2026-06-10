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Индия при Моди стала ведущей державой, заявил Песков - РИА Новости, 10.06.2026
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12:49 10.06.2026 (обновлено: 13:05 10.06.2026)
Индия при Моди стала ведущей державой, заявил Песков

Песков: Индия при Моди стала ведущей державой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индия при премьер-министре Нарендре Моди стала одной из ведущих экономических держав мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
  • Он добавил, что Москву и Нью-Дели объединяют партнерские отношения, развиваются торгово-экономические связи.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Индия при премьере Нарендре Моди стала ведущей державой, Москву и Нью-Дели объединяют партнерские отношения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Страна, которая стала одной из ведущих экономических держав мира, самыми быстрыми темпами экономического роста и развития. И, что для нас самое важное, страна, с которой нас объединяют партнерские отношения, с которой у нас развиваются торгово-экономические связи во всех возможных областях", - сказал Песков журналистам.
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В миреИндияМоскваНью-ДелиДмитрий ПесковНарендра Моди
 
 
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