Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Пашиняна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Точной договоренности о встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пока нет.
- Партия премьер-министра Никола Пашиняна не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Точной договоренности о встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока точных договоренностей никаких нет. Вы знаете, что ожидается объявление по итогам выборов 14 числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет и так далее, то есть достаточно сложно и долго", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных планах встречи Путина и Пашиняна.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.