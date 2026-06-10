Борьба России за свои регионы завершится победой, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что борьба России за свои регионы завершится победой.
- ВСУ нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя», зданию причинен серьезный ущерб, погибших и пострадавших нет.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Борьба России за свои регионы завершится победой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эта борьба (за российские регионы - ред.) завершится победой", - сказал он журналистам, комментируя атаку ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя".
ВСУ нанесли удар по музею ночью. Пожару был присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Музей обороны Севастополя получил серьезные повреждения, сообщил журналистам директор музея Михаил Смородкин.