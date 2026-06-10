Песков ответил на вопрос, поздравит ли Путин Трампа с юбилеем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил возможность звонка Владимира Путина Дональду Трампу в его юбилей.
- Песков отметил, что на данный момент на повестке дня телефонного разговора Путина и Трампа нет, так как каждый их контакт должен быть хорошо подготовлен.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил возможность звонка российского лидера Владимира Путина лидеру США Дональду Трампу в его юбилей.
Во вторник Песков сообщил, что пока на повестке дня телефонного разговора Путина и Трампа нет, отметив, что каждый их контакт должен быть хорошо подготовлен.
Последний раз Трамп и Путин общались по телефону 29 апреля. Этот разговор стал 12-м по счету с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году.