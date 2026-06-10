Песков ответил на вопрос, поздравит ли Путин Трампа с юбилеем

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил возможность звонка Владимира Путина Дональду Трампу в его юбилей.

Песков отметил, что на данный момент на повестке дня телефонного разговора Путина и Трампа нет, так как каждый их контакт должен быть хорошо подготовлен.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил возможность звонка российского лидера Владимира Путина лидеру США Дональду Трампу в его юбилей.

Трамп в воскресенье, 14 июня, отметит свой юбилей. Президенту США исполнится 80 лет.

"Пока много дел по российской повестке дня", - сказал Песков RTVI , отвечая на вопрос, собирается ли Путин поздравлять Трампа с юбилеем.

Во вторник Песков сообщил, что пока на повестке дня телефонного разговора Путина и Трампа нет, отметив, что каждый их контакт должен быть хорошо подготовлен.