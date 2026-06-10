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Песков ответил на вопрос, поздравит ли Путин Трампа с юбилеем - РИА Новости, 10.06.2026
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08:20 10.06.2026 (обновлено: 09:17 10.06.2026)
Песков ответил на вопрос, поздравит ли Путин Трампа с юбилеем

Песков не стал подтверждать возможность звонка Путина Трампу в его юбилей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил возможность звонка Владимира Путина Дональду Трампу в его юбилей.
  • Песков отметил, что на данный момент на повестке дня телефонного разговора Путина и Трампа нет, так как каждый их контакт должен быть хорошо подготовлен.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил возможность звонка российского лидера Владимира Путина лидеру США Дональду Трампу в его юбилей.
Трамп в воскресенье, 14 июня, отметит свой юбилей. Президенту США исполнится 80 лет.
"Пока много дел по российской повестке дня", - сказал Песков RTVI, отвечая на вопрос, собирается ли Путин поздравлять Трампа с юбилеем.
Во вторник Песков сообщил, что пока на повестке дня телефонного разговора Путина и Трампа нет, отметив, что каждый их контакт должен быть хорошо подготовлен.
Последний раз Трамп и Путин общались по телефону 29 апреля. Этот разговор стал 12-м по счету с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году.
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