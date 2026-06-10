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Пентагон хочет модернизировать крупнейший склад боеприпасов - РИА Новости, 10.06.2026
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02:47 10.06.2026 (обновлено: 03:14 10.06.2026)
Пентагон хочет модернизировать крупнейший склад боеприпасов

На ремонт крупнейшего склада боеприпасов в США выделили 2,3 миллиарда долларов

© AP Photo / Charles DharapakЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Charles Dharapak
Здание Пентагона. Архивное фото. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон выделил около 2,3 миллиарда долларов на техобслуживание и модернизацию склада боеприпасов в США.
  • Компания Day & Zimmermann Hawthorne получила контракт на эксплуатацию, техническое обслуживание и модернизацию армейского склада Хоторн.
  • Контракт включает утилизацию определенных категорий боеприпасов, обеспечение работы склада снабжения и выполнение 14 дополнительных технических заданий.
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Пентагон выделил около 2,3 миллиарда долларов на техобслуживание и модернизацию крупнейшего склада боеприпасов в США, следует из заявления военного министерства США.
"Компания Day & Zimmermann Hawthorne, Филадельфия, Пенсильвания, получила контракт с твердой фиксированной ценой на сумму 2 301 227 487 долларов США на эксплуатацию, техническое обслуживание и модернизацию армейского склада Хоторн", – передает Пентагон.
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В контракт также входит утилизация определенных категорий боеприпасов и обеспечение работы склада снабжения.
Кроме того, соглашение подразумевает выполнение 14 дополнительных технических заданий, среди которых – обеспечение безопасности объекта, работа противопожарной и аварийно-спасательной служб, экологическое сопровождение, работа с ИТ, а также охрана труда и здоровья сотрудников.
Ориентировочная дата завершения контракта – 29 декабря 2046 года.
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