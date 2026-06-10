Пентагон хочет модернизировать крупнейший склад боеприпасов

Краткий пересказ от РИА ИИ Пентагон выделил около 2,3 миллиарда долларов на техобслуживание и модернизацию склада боеприпасов в США.

Компания Day & Zimmermann Hawthorne получила контракт на эксплуатацию, техническое обслуживание и модернизацию армейского склада Хоторн.

Контракт включает утилизацию определенных категорий боеприпасов, обеспечение работы склада снабжения и выполнение 14 дополнительных технических заданий.

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Пентагон выделил около 2,3 миллиарда долларов на техобслуживание и модернизацию крупнейшего склада боеприпасов в США, следует из заявления военного министерства США.

"Компания Day & Zimmermann Hawthorne, Филадельфия Пенсильвания , получила контракт с твердой фиксированной ценой на сумму 2 301 227 487 долларов США на эксплуатацию, техническое обслуживание и модернизацию армейского склада Хоторн", – передает Пентагон

В контракт также входит утилизация определенных категорий боеприпасов и обеспечение работы склада снабжения.

Кроме того, соглашение подразумевает выполнение 14 дополнительных технических заданий, среди которых – обеспечение безопасности объекта, работа противопожарной и аварийно-спасательной служб, экологическое сопровождение, работа с ИТ, а также охрана труда и здоровья сотрудников.