Пентагон хочет модернизировать крупнейший склад боеприпасов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пентагон выделил около 2,3 миллиарда долларов на техобслуживание и модернизацию склада боеприпасов в США.
- Компания Day & Zimmermann Hawthorne получила контракт на эксплуатацию, техническое обслуживание и модернизацию армейского склада Хоторн.
- Контракт включает утилизацию определенных категорий боеприпасов, обеспечение работы склада снабжения и выполнение 14 дополнительных технических заданий.
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Пентагон выделил около 2,3 миллиарда долларов на техобслуживание и модернизацию крупнейшего склада боеприпасов в США, следует из заявления военного министерства США.
"Компания Day & Zimmermann Hawthorne, Филадельфия, Пенсильвания, получила контракт с твердой фиксированной ценой на сумму 2 301 227 487 долларов США на эксплуатацию, техническое обслуживание и модернизацию армейского склада Хоторн", – передает Пентагон.
В контракт также входит утилизация определенных категорий боеприпасов и обеспечение работы склада снабжения.
Кроме того, соглашение подразумевает выполнение 14 дополнительных технических заданий, среди которых – обеспечение безопасности объекта, работа противопожарной и аварийно-спасательной служб, экологическое сопровождение, работа с ИТ, а также охрана труда и здоровья сотрудников.
Ориентировочная дата завершения контракта – 29 декабря 2046 года.