Энтомолог рассказал, опасны ли пауки в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Крупные пауки в Подмосковье не опасны для человека, так как не могут прокусить кожу, рассказал ученый-зоолог и энтомолог Владимир Ефременко.
- Пауки в регионе уничтожают комаров и мух, и их укус вызывает лишь локальную боль, отек и покраснение, не представляя серьезной угрозы.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Крупные пауки в Подмосковье не опасны для человека, потому что не могут прокусить кожу, при этом они уничтожают комаров и мух, рассказал ученый-зоолог и энтомолог Владимир Ефременко.
"У наших пауков очень тонкие хелицеры, которые даже не могут проколоть нашу кожу, и очень слаботоксичный яд. Поэтому они для нас абсолютно безопасны. Они уничтожают всевозможных насекомых, чем их больше, тем лучше - тем меньше будет комаров и мух", - сказал Ефременко в беседе с 360.ru.
По словам зоолога, максимальные последствия укуса - локальная боль, отек и покраснение, но серьезной угрозы они не представляют.