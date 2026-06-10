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Энтомолог рассказал, опасны ли пауки в Подмосковье - РИА Новости, 10.06.2026
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14:11 10.06.2026
Энтомолог рассказал, опасны ли пауки в Подмосковье

Ефременко: пауки в Подмосковье безопасны и помогают бороться с комарами

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПаук
Паук - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крупные пауки в Подмосковье не опасны для человека, так как не могут прокусить кожу, рассказал ученый-зоолог и энтомолог Владимир Ефременко.
  • Пауки в регионе уничтожают комаров и мух, и их укус вызывает лишь локальную боль, отек и покраснение, не представляя серьезной угрозы.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Крупные пауки в Подмосковье не опасны для человека, потому что не могут прокусить кожу, при этом они уничтожают комаров и мух, рассказал ученый-зоолог и энтомолог Владимир Ефременко.
"У наших пауков очень тонкие хелицеры, которые даже не могут проколоть нашу кожу, и очень слаботоксичный яд. Поэтому они для нас абсолютно безопасны. Они уничтожают всевозможных насекомых, чем их больше, тем лучше - тем меньше будет комаров и мух", - сказал Ефременко в беседе с 360.ru.
По словам зоолога, максимальные последствия укуса - локальная боль, отек и покраснение, но серьезной угрозы они не представляют.
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