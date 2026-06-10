ВТБ направит миллиард рублей на восстановление "Обороны Севастополя"

«

"Панорама обороны Севастополя – символ мужества и стойкости русского человека. Мы знаем о событиях Крымской войны 1854-1855 годов из учебников истории, мы видим ее глазами первого русского военного корреспондента - Льва Толстого - в его "Севастопольских рассказах". Панорама была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону. Но город возродился из руин. Была восстановлена и панорама. Она будет восстановлена и сейчас. Мы со своей стороны обязательно поможем в этом. Мы приняли решение выделить на восстановление панорамы 1 млрд рублей", – приводятся в сообщении слова главы ВТБ Андрея Костина.