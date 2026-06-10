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ВТБ направит миллиард рублей на восстановление "Обороны Севастополя" - РИА Новости, 10.06.2026
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20:37 10.06.2026
ВТБ направит миллиард рублей на восстановление "Обороны Севастополя"

ВТБ направит миллиард рублей на восстановление панорамы "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ
Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы «Оборона Севастополя».
  • Панорама «Оборона Севастополя» пострадала в результате атаки на город.
  • Глава ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что панорама является символом мужества и стойкости русского человека.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ВТБ направит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы "Оборона Севастополя", сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ выделит средства для восстановления панорамы "Оборона Севастополя", пострадавшей в результате атаки на город. Общая сумма поддержки составит 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.
«

"Панорама обороны Севастополя – символ мужества и стойкости русского человека. Мы знаем о событиях Крымской войны 1854-1855 годов из учебников истории, мы видим ее глазами первого русского военного корреспондента - Льва Толстого - в его "Севастопольских рассказах". Панорама была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону. Но город возродился из руин. Была восстановлена и панорама. Она будет восстановлена и сейчас. Мы со своей стороны обязательно поможем в этом. Мы приняли решение выделить на восстановление панорамы 1 млрд рублей", – приводятся в сообщении слова главы ВТБ Андрея Костина.

ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
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