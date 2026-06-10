Мединский назвал удар ВСУ по панораме "Оборона Севастополя" варварским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Владимир Мединский назвал удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя» варварским.
- Удар был нанесен в ночь на среду, начался пожар, но погибших и пострадавших нет.
- Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский назвал варварским целенаправленный удар ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя".
В интервью ИС "Вести" он напомнил, что для этой панорамы было создано отдельное здание в парке, никаких других строений или объектов рядом нет.
"Это специально выстроенное здание для размещения там именно панорамы Франца Рубо. И вот сейчас, когда здание должно было открыться после реставрации как самого комплекса, так и этого колоссального полотна, был нанесен этот варварский целенаправленный удар. Опять же, я говорю целенаправленный, потому что рядом нет ничего, там парк", - сказал Мединский.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, начался пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.